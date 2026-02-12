Росіяни масовано атакували Одесу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури та бізнес-центр

За попередніми даними, є один постраждалий.

Російська окупаційна армія у ніч на 12 лютого завдала по Одесі масованого удару безпілотниками.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 00:20. Вже незабаром у місті почалися вибухи, зайнялися пожежі. На великій відстані було видно стовп диму та вогонь.

Крім того, у будинках зникло світло. У соціальних мережах місцеві жителі розповіли, що у них почалися проблеми з водопостачанням.

Моніторингові канали повідомили, що обласний центр атакувала велика кількість дронів.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що зафіксовані пошкодження:

"Ворог вчергове атакував Одесу. В одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень".

Також пошкоджень зазнав бізнес-центр. За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу.

За словами Лисака, наразі інформація уточнюється. На місцях працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Тоді сталося влучання у багатоповерховий житловий комплекс.

Пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації. Виникла пожежа на даху багатоповерхівки, було пошкоджено газопровід, сталося займання легкових автомобілів та нежитлової споруди, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

Внаслідок російської атаки загинув 35-річний чоловік, постраждали дві людини, серед яких – 19-річна дівчина.

