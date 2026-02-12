Росіяни масовано атакували Одесу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури та бізнес-центр

Російська окупаційна армія у ніч на 12 лютого завдала по Одесі масованого удару безпілотниками.
Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 00:20. Вже незабаром у місті почалися вибухи, зайнялися пожежі. На великій відстані було видно стовп диму та вогонь.
Крім того, у будинках зникло світло. У соціальних мережах місцеві жителі розповіли, що у них почалися проблеми з водопостачанням.
Моніторингові канали повідомили, що обласний центр атакувала велика кількість дронів.
Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що зафіксовані пошкодження:
"Ворог вчергове атакував Одесу. В одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень".
Також пошкоджень зазнав бізнес-центр. За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу.
За словами Лисака, наразі інформація уточнюється. На місцях працюють усі оперативні служби.
Удари РФ по Одесі – інші новини
Нагадаємо, у ніч на 9 лютого армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Тоді сталося влучання у багатоповерховий житловий комплекс.
Пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації. Виникла пожежа на даху багатоповерхівки, було пошкоджено газопровід, сталося займання легкових автомобілів та нежитлової споруди, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.
Внаслідок російської атаки загинув 35-річний чоловік, постраждали дві людини, серед яких – 19-річна дівчина.