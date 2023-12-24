За словами Наталії Гуменюк, підтвердження цієї інформації наразі немає.

Півдтвердження інформації про застосування російськими окупантами хімічної зброї на двох напрямках фронту в Україні, про що повідомили деякі західні ЗМІ, наразі немає. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, гібридна війна Росії триває, і цілком можливо, що це був інформаційний вкид.

"Ці дані ISW ґрунтуються на заяві 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, яка поширила це на своїх ресурсах. Інших джерел не зафіксовано. У нас поки що підтвердження, верифікації цієї інформації немає. ... Можливо, цим вкиданням росіяни намагаються залякати наші підрозділи, мовляв, що буде використана або вже застосовується хімічна зброя", — сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що відповідна інформація перевіряється, і якщо вона знайде підтвердження, буде вжито відповідних заходів.

"Ми відповідально підходимо до оприлюднення інформації, і все те, що подаємо в публічний простір, ретельно перевіряємо. Тому щойно будуть зафіксовані подібні факти та отримані підтвердження, це обов’язково буде розголошено. Тому що це дійсно порушення конвенції. Це основа для розгляду в Міжнародному трибуналі", — підкреслила речниця.

Хімічна зброя на війні в Україні - останні новини

У неділю, 25 грудня, низка західних ЗМІ повідомили, що Росія нібито використала хімічну зброю на двох напрямках фронту. Зокрема, йдеться про Бахмутський та Сватівський напрями.

Зазначалося, що найімовірніше росіяни використали хлорпікрин, якого "в запасах чимало". Крім того, ця зброя вже неодноразово використовувалась окупантами проти українських військ.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що росіяни закидують позиції ЗСУ хімічною зброєю. Зазначлося, що ворог скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином.

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