Серед людей втрат немає, інформація по руйнуваннях уточнюється

Пізно ввечері 9 травня окупанти обстріляли Сумщину.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад", - зазначив він.

За словами Живицького, втрат серед людей немає, інформація по руйнуваннях уточнюється.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст. Під ударом опинилася й Сумщина.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 травня повідомив, що Російська Федерація має намір оголосити Україні повноцінну війну вже 9 травня.

Під час параду у Москві Путін не оголосив Україні війну, але російські війська завдали ракетних ударів по українським містам. Тільки по Одесі російські війська випустили сім ракет, в результаті чого одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню. Ракети влучили в "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

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