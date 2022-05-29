Москва може спробувати домовитися з країнами, які можуть постраждати від нової хвилі біженців, про допомогу в обході санкцій.

Західні дипломати побоюються, що Росія може використовувати гуманітарну допомогу Сирії в якості розмінної монети в Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

"Тільки один маршрут залишається відкритим для міжнародних конвоїв, що доставляють продовольство, воду та іншу допомогу більш ніж мільйону сирійців, обложених громадянською війною", - йдеться в матеріалі.

Тепер, як попереджають офіційні особи, Росія може спробувати закрити його або використовувати в якості козиря із західними державами у війні в Україні.

Дипломати та експерти заявили, що закриття коридору на прикордонному переході Баб-ель-Хава з Туреччиною майже напевно змусить тисячі людей тікати з Сирії. Це тільки посилить кризу з біженцями в Європі і на Близькому Сході, який вже вважається найбільшим у світі з часів Другої світової війни.

Рада Безпеки ООН, в якій Росія володіє потужним правом вето, в липні проголосує за те, чи залишити шлях допомоги відкритим. Російські дипломати заявляють, що Москва "ще не визначилася, яке рішення прийме".

Однак за даними The New York Times, троє іноземних дипломатів заявили, що Росія направила "розмиті сигнали" про спробу використовувати голосування для досягнення поступок у питанні війни проти України. Що це за сигнали, не уточнюється.

"Москва буде домовлятися з країнами, які можуть постраждати від нової хвилі біженців, про допомогу в обході санкцій", - заявляють неназвані представники РФ.

Нагадаємо, на нових супутникових знімках видно, що російське вантажне судно з зерном, імовірно вкраденим з українських ферм, прибуло в Сирію.

Вас також можуть зацікавити новини: