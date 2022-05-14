Вона додала, що не буде здивуванням, якщо світ визнає геноцидом українського народу війну Росії проти України.

Тимчасова повірена у справах США Кристина Квін акцентувала, що президент РФ Володимир Путін знаходиться "в одній лізі" з лідерами Північної Кореї, Сирії та Ірану, він у категорії найгірших автократів всіх часів.

Про це вона сказала в інтерв’ю в рамках ефіру Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Президент Путін зробив із себе вигнанця на світовій арені. Зараз він "в одній лізі" з північнокорейським лідером, сирійським лідером та іранським лідером. Він в категорії найгірших автократів всіх часів…", - сказала Квін.

Вона додала, що складно уявити, що Путін зможе повернути собі репутацію, бо зараз світ побачив, хто він такий.

Також тимчасова повірена у справах США акцентувала, що зарано робити висновки до юридичного процесу, але не буде здивуванням, якщо світ визнає геноцидом українського народу війну Росії проти України.

"Для того, щоб щось назвати геноцидом, є юридична процедура, є суди, які з цим розбираються. Не те, що я кажу, що цього не має бути, цьому мають надати юридичне визначення. Але президент Байден вже заявив, що на його думку, це дуже схоже на геноцид. Ми не хочемо робити висновки до юридичного процесу, але ми не здивуємось, якщо це визнають геноцидом…Я не юрист, але ті страшні речі, які ми бачили в Бучі, мені здається звернення до суду точно має бути", - сказала Квін.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародну спільноту вчинити так само.

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