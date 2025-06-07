У Координаційному штабі наголосили, що найближчим часом Україна чекає на результат.

Обмін тілами загиблих військовослужбовців між Україною і Росією за планом має розпочатися наступного тижня. Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі Українській правді.

"Насправді терміни початку репатріаційних заходів були погоджені ще у вівторок з уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і мають розпочатися за планом наступого тижня", - сказав він.

Також Юсов прокоментував відео, яке поширили російські пропагандистські канали, про те, що РФ нібито доставила першу партію тіл загиблих українців для обміну. За його словами, кадри на ньому відзняті не на місці, де відбуваються обміни. Юсов заявив, що це "чергова вистава ворожих спецслужб".

Відео дня

"Оприлюднене ворогом відео відзнято сьогодні на території Росії, не на місці і не в районі обміну. Відео носить відверто пропагандистський характер і є частиною підготовленої дезінформаційної кампанії та ІПСО російських спецслужб з метою дискредитації України та тиску на переговорну групу в ході підготовки майбутнього обміну та репатріаційних заходів", - пояснив заступник голови Координаційного штабу.

Він додав, що, "попри такі відкриті провокації, підготовка до обміну триває, і найближчим часом чекаємо на результат".

Обмін полоненими і тілами військовослужбовців: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на вихідних Україна та Росія можуть провести обмін військовополоненими. Він розповів журналістам, що російська сторона "на ці вихідні – суботу і неділю - зможе передати 500 людей, 500 наших військових". Президент додав, що українська сторона буде готова обміняти відповідну кількість полонених зі свого боку. При цьому зазначив, що поки Україна від РФ списки не отримала.

Однак 7 червня Росія звинуватила Україну у зриві обміну тілами та полоненими. Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський сказав, що 6 червня "перша партія заморожених тіл солдатів ЗСУ у кількості 1212 вже прибула у рефрижераторах у район обміну". Російський посадовець переконував, нібито українська сторона несподівано перенесла обмін "на невизначений термін".

Україна відреагувала на ці заяви РФ, зазначивши, що вони не відповідають дійсності та попереднім домовленостям. Щодо репатріації тіл, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, справді була досягнута домовленість, хоча дата не була узгоджена, але "замість послідовного виконання домовленого алгоритму російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу". Там запевнили, що Україна зацікавлена в поверненні своїх полонених і тіл загиблих і готова працювати для цього далі в межах узгоджених рамок.

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