У ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Індустріальний район Харкова.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його даними, в результаті російського удару загинула жінка.

Відео дня

"Ракетний обстріл Індустріального району. В одному випадку потрапляння в приватний житловий будинок. При розборі завалів знайдено тіло жінки", - повідомив Терехов.

Також мер повідомив, що одна з ракет прилетіла недалеко від приватного житла.

"Від розльоту осколків загорівся будинок. Без постраждалих", - зазначив він.

Як відомо, з початку повномасшатбного вторгнення Російської Федерації Харків систематично піддається ворожим обстрілам.

У британській розвідці вважають, що війська РФ щодня обстрілюють його, щоб утримати на цьому напрямку українські сили.

Так, 17 серпня російські окупанти влучили ракетою у триповерховий житловий будинок на Салтівці. Повідомлялося про 7 загиблих і 16 поранених, серед яких 11-річна дитина.

Нагадаємо, що у місті встановили першу зупинку-укриття, в якій можна буде сховатися і перечекати повітряну тривогу. Всього в Харкові хочуть встановити 25 таких конструкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: