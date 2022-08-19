Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди.

Російські війська щоденно обстрілюють Харків, щоб утримати на цьому напрямку українські сили.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

"Незважаючи на те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - йдеться у повідомленні.

Розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту, Харків постраждав, тому що він залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

"Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їхньої як сили для контратаки деінде", - додали у відомстві.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

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