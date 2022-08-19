Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць – 12.

У Харкові, який щоденно потерпає від артилерійського вогню РФ, встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.

За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25 штук. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

РФ щоденно обстрілює Харків

У Міноборони Великобританії повідомляли, що російські війська щоденно обстрілюють Харків, аби утримати на цьому напрямку українські сили.

Розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту, Харків потерпає, оскільки він залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

У п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. Агресор поцілив в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

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