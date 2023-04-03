Окупанти застосували міномети та ПТРК.

Російські окупанти протягом дня обстріляли чотири громади Сумської області, пошкоджено аграрне підприємство, лінію електропередачі, приватні будинки.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Як зазначається, російські загарбники обстрілювали громади у прикордонній зоні з мінометів та протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

Так, по Юнаківській громаді росіяни били з міномету – зафіксовано 20 прильотів. "Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі", - повідомили в ОВА.

Відео дня

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (12 прильотів) пошкоджено шість приватних будинків. У Білопільській громаді зафіксовано два обстріли з міномету – 17 прильотів.

"Краснопільська громада: був удар з ПТРК (керована ракета) по території громади, а також мінометний обстріл – два прильоти", - інформує ОВА.

Обстріли Сумської області - останні новини

Як відомо, Сумщина постійно потерпає від російських обстрілів. Крім того, наприкінці грудня на територію України намагалася проникнути російська ДРГ - українські військовослужбовці вступили з ними у бій.

Вчора повідомлялося, що війська РФ обстріляли молоковоз у Новослобідській громаді. Внаслідок цієї атаки загинули двоє мирних людей.

Наприкінці березня вони завдали авіаудару керованою авіаційною бомбою по Білопіллю. Постраждала одна людина, також зазнали руйнувань будівлі та газопровід.

На початку року російські загарбники скинули з квадрокоптера дві вибухівки на териорію області. Загалом за день вони завдали 94 удари.

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