Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних після ракетного удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня.

Як повідомляють у Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйновано цивільний об’єкт - торговий центр.

"Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що наразі відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. Також за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Також надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговельному центру із понад тисячею цивільних.

Внаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуці виникла пожежа на площі понад 10 тис. кв. м.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети по ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з Курської області.

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