Окупанти знають, що можуть постійно атакувати місто з території Росії.

Українські військові здатні зменшити кількість обстрілів Харкова авіацією окупаційної армії, але для цього їм потрібен дозвіл західних союзників на використання їхніх систем ППО у повітряному просторі Росії.

Як вказується у звіті Інституту вивчення війни, останніми тижнями російські літаки все частіше атакують Харків та його околиці за допомогою планерних бомб та завдають ракетних ударів, щоб послабити українську оборону та змусити мешканців покинути місто.

На думку американських аналітиків, країна-агресор використовує свій повітряний простір для терору Харківської області, оскільки знає, що країни Заходу забороняють бити їхніми системами ППО по цілях у межах російської території.

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"Достатнє покриття системами протиповітряної оборони в районі Харкова, дозволило б ЗСУ стримувати дії російської авіації. Однак це можливо лише за умови, що західні партнери дозволять Україні використовувати системи перехоплення ворожих літаків у повітряному просторі Росії", - підсумували експерти.

Атаки на Харків - останні новини

16 травня 2024 року у Харківській області зафіксували найдовшу від початку війни повітряну тривогу. Сирени в регіоні сповістили про загрозу ще о 08:15 ранку. Відбій пролунав тільки о 00:48 17 травня. Таким чином, тривога в Харківській області тривала 16 годин і 33 хвилини.

Варто зазначити, що в окремих частинах Харківщини відбій тривоги не оголошували вже кілька днів. Так, через активізацію російських окупантів у Вовчанській та Липецькій громадах тривога триває вже 4 дні та 14 годин.

Ввечері 16 травня російські окупанти атакували Харків ударними дронами "Шахед". Місцева влада повідомляла про влучання в Основʼянському та Новобаварському районах. По місту було завдано щонайменше 5 ударів.

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