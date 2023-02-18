Окупанти били по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Минулої добі Росія завдала 10 ракетних та 29 авіаційних ударів по Україні.

"Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення", - зазначив Генштаб у ранковому зведенні.

Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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"Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України", - йдеться у зведенні.

Крім цього, за останню добу українські військові відбили ворожі атаки в районах 20 населених пунктів трьох областей – Луганщини, Донеччини, Харківщини.

Ворожі атаки по Україні - що треба знати про удари РФ

Напередодні російські пропагандисти заявили, мовляв, ухвалено рішення щодо масового застосовування на війні проти України авіації, яку до цього РФ берегла. Ворог розраховує на те, що у такий спосіб вдастся завдати значної шкоди ЗСУ, хоч і ціною великих втрат літаків і вертольотів, які будуть також збивати.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці погрози, заявив, що залякування росіян не матимуть наслідків. Він наголосив, що рівень ефективності протиповітряної оборони та захисту України найвищий, ніж будь-коли за всі часи незалежності, а відсоток збиття українськими військовими ворожих повітряних цілей - від 50% до 85%.

Водночас окупанти збільшили кількість обстрілів українських територій напередодні 23 лютого, коли у Росії святкують День Радянської Армії. Також, за інформацією РНБО, Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що до 24 лютого ворог накопичує ракети з метою завдати ударів у три хвилі, показавши у такий спосіб, що нібито ще має "порох у порохівниці".

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