Одна з них - тиск на західних партнерів України.

Останні ракетні обстріли території України свідчать про певну зміну тактики Російської Федерації.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. "У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, в даному випадку - багатоквартирних будівлях, чи по місцях, де є багато житла цивільного населення", - пояснив він.

За словами Подоляка, причин зміни тактики може бути декілька. Зокрема, російські загарбники можуть провокувати українську армію піти у контрнаступ "розлюченою" та непідготовленою.

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Також це може бути провокацією, розрахованою на західних союзників України - окуппанти можуть думати, що вбивство цивільних змусить Захід більше говорити про необхідність переговорів. "Розрахунок на гуманістичну складову європейської спільноти", - додав Подоляк.

Радник ОП також відзначає, що тактику могли змінити задля пошуку варіантів ударів в обхід української протиповітряної оборони. Також окупанти можуть розглядати можливість ударів по цивільному населенню у разі успішних дій української армії на фронті, вважає Подоляк.

Обстріли України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Росія випустила по території України 23 ракети, 21 з них ліквідували українські оборонці. Також було знищено два БПЛА.

Одна з ракет зруйнувала у будинок в Умані, загинули 23 людини, серед яких п'ятеро дітей. У Дніпрі теж був "прильот" у будинок, внаслідок якого загинули жінка та дитина. На Київщині уламки ракети влучили у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала дівчинка.

30 квітня у Павлограді пролунали гучні вибухи. Від російської атаки постраждали 34 людини, пошкодження отримали 80 приватних будинків та 24 багатоповерхівки.

Вночі в Україні знову оголосили тривогу, повідомлялося про ворожі "виліти". Згодом стало відомо, що країну атакували 18 крилатих ракет, 15 з них вдалося збити ППО. Пошкоджено підприємство на Житомирщині та енергетична інфраструктура у двох областях.

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