Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури безпілотниками, а також ракетами типу Х-101 та С-300.

Учора, 10 лютого, російські окупанти здійснили найбільший за кількістю влучань з початку широкомасштабного вторгнення обстріл міста Запоріжжя.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, правоохоронці документують наслідки 18 ракетних ударів. "Учора росіяни здійснили найбільший за кількістю влучань (з початку широкомасштабного вторгнення) обстріл території обласного центру. Застосували дрон-камікадзе, били ракетами типу С-300 та Х-101 по об’єктах критичної інфраструктури. Відомості про постраждалих не надходили", - сказано в повідомленні.

Поліцейські зафіксували влучання на територіях підприємства, садового товариства, об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, три удари завдано стратегічними крилатими ракетами "повітря-земля" Х-101.

Відео дня

Окрім обласного центру, ворог обстріляв, зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Малу Токмачку, Затишшя, Білогір'я, Чарівне. По мирних територіях російські війська застосували РСЗВ, артилерію, авіацію та БПЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, господарські будівлі, паркани, території домоволодінь.

Новий масований обстріл України росіянами - що треба знати

Ворог знову вдарив по українській замлі безпілотниками-камікадзе та ракетами. 9 лютого з пізнього вечора до обіду 10 числа вороги запустили по Україні 71 крилату ракету, зокрема, десятки ракет "Калібр". Захисники України ліквідували 61 крилату ракету та п'ять дронів.

Вранці 10 лютого секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що упродовж ночі було зафіксовано 17 ворожих "прильотів".

Вас також можуть зацікавити новини: