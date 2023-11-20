Ніякого прориву оборони немає, місто контролюють бійці ЗСУ.

Офіцер спецпідрозділу "Омега" з позивним "Рубін" спростував брехню РФ про те, що окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ в Авдіївці, в районі промислової зони.

Армія РФ щодня штурмує Авдіївку великими групами з різних напрямків, не рахуючи своїх людей. Один з особливо "кривих" наступів був на початку листопада. Тоді окупанти зазнали великих втрат, сказав офіцер в ефірі телемарафону.

"Тактика противника змінилася - штурми почали набирати характеру так званих м’ясних, тобто кожного дня великими групами і з різних напрямків рухається противник, не рахуючи своїх втрат",- розповів "Рубін".

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Він акцентував, що Авдіївку досі контролюють бійці ЗСУ. Протистоять українцям на цьому напрямку підрозділи регулярної російської армії "Спарта", "Сомалі" та ЧВК "Вагнер". Попри активність ворога, ніхто не збирається віддавати йому Авдіївку, запевнив "Рубін".

"В основному вони (армія РФ - УНІАН) працюють живою силою, артилерією та дуже активно ворог застосовує FPV- дрони. В основному там задіяні підрозділи регулярної російської армії і, зокрема, підрозділи "Спарта", "Сомалі" та ЧВК "Вагнер". Вони дуже активно зараз використовують всі свої сили, але ми стоїмо і будемо стояти до кінця", - наголосив офіцер спецпідрозділу "Омега".

"Рубін" розповів, що на Донеччині випало багато снігу і техніці стає дедалі важче пересуватися, а дрони втрачаються через надмірні опади. За його словами, через погодні умови та ожеледицю на дорозі ускладнюється підвіз БК. Водночас "Рубін" додав, що у противника дронів у 2-3 рази більше, ніж у наших бійців.

Він також розповів, що армія України вже перейшла на зимовий камуфляж через погодні умови.

"Ще позавчора ми використовували зелений, а вже сьогодні розуміємо, що є потреба в білих камуфляжах. Це дуже допомагає ховати нашу техніку та самим сховатися для подальших дій", - додав він.

ЗСУ провели контратаку в районі Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що українські війська контратакували в районі Авдіївки у Донецькій області та просунулися поряд з залізницею на південний схід від Степового.

ЗСУ не тільки відбили позиції поблизу Степового, а й контратакували в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Наразі бої тривають в районі промзони, коксохімічного заводу й Степового.

Українські військові очікують, що Росія почне третю хвилю штурму Авдіївки. Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій.

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