За його словами, всіх десантників перебили українські військові.

Російський окупант розповів матері про реальні втрати Росії в Україні.

Перехоплення розмови на своєму YouTube-каналі оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.

На аудіо окупант розповідав матері, що зараз проходить "спецоперація", а з 15 квітня "починається війна".

"А там похріну на мирних-немирних, всіх коротше будуть довбати", - говорить він.

"Та давно треба було пора", - каже мати окупанта у відповідь.

Також російський солдат розповідає, як українські військовослужбовці спалили 700 солдатів за одну ніч.

"700 осіб з ракети то за один день. Там кажуть те, що 1300 загиблих в Росії, ці 1300 потрібно на 100 помножити, страшні втрати. У нас в Росії, напевно, десантників не залишилося, всіх перебили", - говорить він.

За його словами, найгірше армії РФ довелося в лютому. Трупи деяких солдатів лежали в сміттєвих мішках по кілька днів, їх ніхто не забирав.

"Страшно було, дуже страшно. Я з машини боявся навіть в туалет сходити. Свої ці застрелили. В туалет пішов вночі і назад йде. Омонівці на нього: "стій!", а він узяв і ліг дурень. Вони подумали, що він до бою готувався і з п'яти автоматів як довбанули в нього. І вбили.

"Родині, коротше, додому повідомили, що на міні типу підірвався, щоб страховку заплатити. В тилу зараз, як ці НКВДшники ж були у війну Велику Вітчизняну", - говорить він.

"Ну все одно синку, не розслабляйся.." - відповідає йому мати.

Раніше повідомлялося, що росіяни готуються до вирішальної битви за Донбас і хочуть здобути хоч якусь перемогу до 24 квітня.

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