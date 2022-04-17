Їм потрібен виграш для Росії.

Росіяни готуються до вирішальної битви за Донбас і хочуть здобути хоч якусь перемогу до 24 квітня.

Про це повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені за часом. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні досягнення, які зможуть показати як, певною мірою, виграш Росії в цій спецоперації. Вони поспішають до Великодня", - сказав Буданов.

Він додав, що попри "тактичні перемоги", коли села переходячи з рук в руки по кілька разів на день, у окупантів нічого не вийде,"нікуди вони не встигнуть" і Україна встоїть.

Раніше повідомлялося, що окупантам не вдається почати агресивний наступ на Донбасі, оскільки їх стримують ВСУ.

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