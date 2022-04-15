Кількість знищеної техніки теж зросла.

Українські сили оборони ліквідували приблизно 20 тисяч окупантів. Знищено також більше 750 танків і 160 винищувачів.

Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. У список вже потрапив крейсер "Москва", який вчора затонутв на просторах Чорного моря.

Війна з Росією: втрати ворога станом на 15 квітня

особового складу — близько 20 000 чоловік;

танків — 756 одиниць;

бойових броньованих машин — 1976 одиниць;

артилерійських систем — 366 одиниць;

РСЗВ — 122 одиниці;

засобів ППО — 66 одиниць;

літаків — 163 одиниці;

гвинтокрилів — 144 одиниці;

автомобільної техніки — 1443 одиниці;

кораблів/катерів — 8 одиниць;

цистерн з ПММ — 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135 одиниць;

спеціальної техніки — 25 одиниць;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

Всі зазначені дані приблизні. Точний підрахунок неможливий через високу інтенсивність бойових дій на різних напрямках.

Якщо порівняти зі статистикою за минулу добу, то можна побачити успіхи Збройних сил України. Вони усунули приблизно 100 ворогів, знищили 3 танки, 8 броньованих машин, 2 засоби ППО, 3 літаки і так далі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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