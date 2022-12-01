Жителів столиці закликають до свідомого споживання електроенергії, що прискорить повернення стабілізаційних графіків.

У Києві триває застосування екстрених відключень енергопостачання. Енергосистема столиці поступово стабілізується.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, в столиці енергетики продовжують перепідключення житлових будинків, щоб забезпечити рівномірне відключення.

"Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків залежить від киян", - зазначили в КМВА.

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"Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об'єктами критичної інфраструктури. За можливості, енергетики будуть перемикати на іншу лінію, яка вимикається. Раніше в столиці таких будинків було 2000, зараз – 745. Якщо будівлю буде неможливо перепідключити на іншу лінію, її будуть відключати в ручному режимі. Ці обов'язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ або керуючі компанії", - йдеться в повідомленні КМВА.

У КМВА зазначають, що свідоме споживання електроенергії прискорить повернення стабілізаційних графіків.

"Після екстреного відключення не вмикайте відразу всі електроприлади у вашому домі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему", - підкреслили у військовій адміністрації.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включати на 2-3 години на добу.

30 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з електропостачанням залишається дуже складною в Києві і шести областях - у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

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