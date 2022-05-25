За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна.

Викрито генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням під час окупації Чорнобильської АЕС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Мародерство на ЧАЕС - викрито генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням під час окупації. Це Олег Якушев, який під час окупації Чорнобильської АЕС виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ",- повідомила вона.

Вона зазначає, що саме Якушев керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора.

"За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна. Від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали зі станції майна на більш ніж 26 млн грн",- зазначила генпрокурор.

Вона повідомила, що окупанти повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження і через це персонал не міг здійснювати контроль за ними.

Венедіктова зазначає, що прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Національною поліцією та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.

Захоплення ЧАЕС - що відомо

24 лютого під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської АЕС.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Увімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", проте окупанти знову його обривали.

Після понад трьох тижнів, ввечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС, але окупанти вкрали майно з ЧАЕС, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Окрім того, стало відомо, що під час втечі росіяни пограбували поліцейський відділок та забрали з собою радіоактивні предмети, які правоохоронці вилучали у сталкерів.

2 квітня оперативний персонал ЧАЕС підняв над станцією український прапор.

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