Пограбована дільниця розташована просто у Чорнобильській зоні.

Під час втечі з Чорнобильської зони відчуження російські окупанти пограбували поліцейський відділок і забрали з собою радіоактивні предмети, які правоохоронці вилучали у сталкерів.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян", - розповів міністр.

"Вони зникли і ми розуміємо, що вони зараз десь знаходяться у посилках з Білорусі в сторону Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", - додав Монастирський.

Нагадаємо, російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

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