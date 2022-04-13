В окупованому Мелітопольському районі росіяни розставляють на ключові посади колаборантів.

У тимчасово окупованому Мелітополі директор промислово-економічного технікуму Олена Шапурова схиляє педагогів до співпраці з окупантами, а також залякує учнів та їхніх батьків.

Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у Мелітопольському районі окупанти розставляють на ключові посади колаборантів, серед яких представники сфери освіти.

"Незважаючи на те, що відповідно до рішення голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, канікули у школах тимчасово окупованого Мелітополя мають тривати до 1 травня, росіяни намагаються організувати навчальний процес і відзвітувати для російських ЗМІ про успіхи. Тож директорка промислово-економічного технікуму Олена Шапурова, наслідуючи терористичні методи окупантів, залякує батьків та учнів, погрожує їм виключеннями, а педагогів схиляє до співпраці, обіцяючи нарахування зарплати з 1 квітня", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські військовослужбовці масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати "компенсації".

Росіяни намагаються обкласти підприємців "податком та платою" на користь РФ – готівкою та товарами або продуктами.

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