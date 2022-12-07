За його словами, в роті залишилося лише 30 живих окупантів.

Російський окупант на Донеччині розповів мамі про великі та втрати та пиятику на фронті. Про це повідомляє Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України, яке оприлюднило перехоплену телефонну розмову.

Російський військовий розказав, що він з іншими окупантами вже чотири дні не сплять, "бо кругом мокро, вони у воді, холодно і весь час п'ють горілку". Як видно із аудіозапису, мати окупанта зрозуміла, що він уже п'яний і під час телефонної розмови. При цьому окупант зазначає, що він випиває і йому стає краще.

"Ви не уявляєте, яка тут ситуація. Тут поле і лісосмуга, а попереду "хохли" і не дай бог наступ, а у нас тут тридцять людей у всій роті залишилося... Як тут не пити? Тільки пити тут і треба", - додав він.

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Окупант розповів, що горілку привозять з міста і всі в роті "скидаються" на випивку.

Пиятика в російській армії

Як повідомляв УНІАН, подекуди через масову пиятику, керівництво окупантів забороняють вживати спиртне. Зокрема, 12 листопада в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. Зокрема, у населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

Напідпитку ходять не тільки російські солдати, алей й керивництво Росії. Так, екс-депутат Держдуми розповів про алкогольну залежність Медведєва. За його словами, Путін усунув Медведєва з посади прем'єра РФ саме через його постійні пиятики.

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