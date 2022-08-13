Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район.

Окупанти з "Ураганів" обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, пошкоджено лінії електропостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район.

"З "Ураганів" влучили по Широківській громаді, околиці села Кошове. В результаті обстрілу було перебито лінію електропостачання. Крім цього, обстріляли й Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі", - зазначив він.

Лукашук додав, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав, житлові будинки не зруйновано.

Ситуація на Дніпропетровщині:

11 серпня 2022 року окупанти били по Дніпропетровщині з "Градів". Загинули 11 людей, багато "важких" поранених.

12 серпня росіяни в черговий раз обстріляли Марганець на Дніпропетровщині.

8 серпня окупанти випустили по Дніпропетровщині 20 "Градів" і дві крилаті х-59.

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