Військові стверджують, що американські БМП вселяють непідробний страх в окупантів.

Українські військові заявили, що російські окупанти на сході України уникають "лобових" боїв бойовими машинами піхоти "Бредлі", хоч і заявляють, що воюють з "виснаженими силами Києва", пише Newsweek.

"Росіяни знають, що таке "Бредлі". Вони не хочуть зустрічатися з цією машиною лоб в лоб. Я, напевно, теж не хотів би цього на їхньому місці", - сказав командир української бронетехніки на "Крістмас", військовий 47 механізованої бригади.

Українська 47 механізована бригада була глибоко в гарячих точках бойових дій на сході України. Ця бригада була єдиним відомим оператором бойових машин піхоти Bradley, а також американських основних бойових танків M1 Abrams.

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Згідно з документами Пентагону, США відправили в Україну понад 300 "Бредлі", а також чотири машини підтримки. У січні 2024 року командир 47 механізованої бригади розповів Newsweek, що російські солдати "бояться" розпочинати операції, "коли знають, що проти них буде Бредлі".

Бронетехніка та танки з обох сторін остерігаються артилерійського вогню іншої сторони. Вони також повинні пильно стежити за ударами безпілотників.

Безпілотники FPV можуть пошкодити частину танка, у тому числі знерухомити транспортний засіб. Російська артилерія завжди працює, щоб знайти "Бредлі", кажуть військові. Але головною проблемою є безпілотники-камікадзе.

"Їх стає все більше, і противник дуже динамічно освоює цю ділянку", – зазначили в бригаді.

Зараз бійці 47 бригади стоять на захід від Авдіївки. "Втома - це те, що ви можете побачити на обличчях наших солдат", - зазначили в бригаді.

Росія повільно, але стабільно завойовувала територію на сході України з початку року, заявивши про Авдіївку в лютому 2024 року та рухаючись на захід у наступні місяці.

Війська Москви потихеньку підійшли до стратегічного оборонного міста Покровськ, і Україна постійно повідомляє про найзапекліші зіткнення на цій ділянці лінії фронту. Росія відкрила новий фронт на північному сході України в Харківській області на початку травня, а Україна заявила, що новий наступ був спрямований на перенапруження ресурсів Києва на сході.

У неділю Міноборони Росії заявило, що його війська захопили Новоселівку Першу, селище на захід від Авдіївки та на південний схід від Покровська.

Генштаб України заявив у понеділок, що за минулу добу Росія здійснила 30 ударів поблизу Покровська, причому основні зусилля були зосереджені в районі села Желанне - на захід від Новоселівки Першої - і Новоолександрівки на північний схід від Желаного.

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На початку 2023 року стало відомо, що США відправлять в Україну десятки БМП Bradley. Наприкінці січня минулого року повідомлялося, що Штати відправили в нашу державу першу партію цих бойових машин. За відомостями аналітиків Oryx, українці вже втратили щонайменше 90 американських БМП.

У червні поточного року інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Маґура" української армії Олег Чаус з позивним "Азимут" розповів, що для російських загарбників на фронті Bradley - "дуже ласим шматочок", і вони полюють на ці бойові машини піхоти.

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