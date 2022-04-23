Так, через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки.

Російські окупанти мають суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, у них існують труднощі з евакуацією поранених.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, у місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

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