Для бойовиків везуть боєприпаси та озброєння.

Бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей намагаються приховати підготовку до посилення агресії. У передові підрозділи завозять додаткове озброєння та боєприпаси

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Окупанти під виглядом перевезень майна для підготовки до зими приховано завозять додаткове озброєння та боєприпаси. Крім того, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

За даними української розвідки, бойовики збільшили інтенсивність навчань бойової готовності в артилерійських та мінометних підрозділах.

Читайте також"Картопля за ціною золота": бійовики влаштовували в Донецьку новий" апокаліпсис " (відео)"Таким чином, окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з метою завдання втрат, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження", - підкреслили розвідники.

Як раніше повідомляв УНІАН, за добу 2 жовтня бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Зазначається, що тричі окупанти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: Анастасія Горбачова