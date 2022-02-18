Російські окупаційні війська обстріляли КПВВ "Щастя", під вогонь потрапив гумконвой Червоного Хреста.
Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", - написав він.
За словами Залужного, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.
Він уточнив, що чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, а люди були евакуйовані в укриття.
Однак вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні.
Головнокомандувач додав, що втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.
"Особовий склад Об’єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних жителів", - додав він.
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