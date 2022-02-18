Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Російські окупаційні війська обстріляли КПВВ "Щастя", під вогонь потрапив гумконвой Червоного Хреста.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", - написав він.

За словами Залужного, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

Він уточнив, що чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, а люди були евакуйовані в укриття.

Однак вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні.

Головнокомандувач додав, що втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

"Особовий склад Об’єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних жителів", - додав він.

Новина доповнюється...