Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт.

Російські загарбники обстріляли Сумську область з реактивної артилерії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт. Наразі детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.

На фото, що опубліковали прикордонники, можна побачити, що внаслідок дій окупантів постраждали тварини.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ракетного удару по Сумщині, який ворог завдав цієї ночі, загинуло чотири людини та ще шестеро отримали поранення.

11 червня російські загарбники також вдалися до масованого артилерійського обстрілу Сумщини.

10 черпня ворог відкрив вогонь по Сумщині з території Росії, зокрема, з мінометів. В результаті загинула одна людина.

Минулого тижня голова ОВА Дмитро Живицький сповіщав, що росіяни скидають бомби на прикордонні громади з дронів.

Крім цього, напередодні ворожі гвинтокрили перетинали кордон на Сумщині. По Краснопільській громаді області російські літаки 8 червня завдали два авіаудари.

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