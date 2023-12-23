Окупований Томак вже оточений щурячими норами, а Мелітополь - суцільними укріпленнями.

Російські загарбники на окупованій частині півдня України перетворюють захоплені українські міста на укріплені фортеці. Про це йдеться у повідомленні Мелітопольського міського голови Івана Федорова у Telegram.

"Токмак вже оточений щурячими норами окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя ворог будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму. Півроку тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення", - наголосив Федоров.

"Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - переконаний мер Мелітополя.

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Загальна ситуація на фронті

На думку видання The Wall Street Journal, в умовах глухого кута на фронті, що не дає змоги жодній стороні здійснити великий прорив, для України, яка поступається Росії за всіма основними ресурсами, було б вигідніше перейти до стратегічної оборони. Відбиваючи російські наступи, українці могли б завдати росіянам значно більше шкоди при своїх менших втратах, ніж ведучи власний контрнаступ.

Тим часом The New York Time зауважує, що в останні тижні російські війська домоглися невеликих територіальних успіхів на східному фронті України, використовуючи свою перевагу в живій силі. Видання зазначає, що очевидно останні події на фронті спонукали українську владу розглянути можливість мобілізації до 500 000 солдатів для продовження боротьби в наступному році.

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