Відзначається, що улюблене місце відпочинку колаборантів належала місцевому "МНСнику".

Так звані "рятувальники" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області з вогником відсвяткували"професійне свято". Баня згоріла разом з відвідувачами.

"Сьогодні вночі в поки окупованому Мелітополі пекельно гаряче було в одній з лазень на мікрорайоні. За інформацією жителів, вона належить місцевому Мнснику, а відпочивати там любили колаборанти", - розповів мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, окупанти вирішили відсвяткувати "всеросійський день рятувальника".

"Однак не пригледіли за технікою безпеки і пересмажилися", - підсумував мер міста.

Ситуація в Мелітополі - останні новини

15 грудня в Мелітополі партизани влаштували епічну диверсію під самим носом ФСБ Російської Федерації. Члени опору підірвали залізничний потяг, на який росіяни стягували підкріплення з тимчасово окупованого Криму. Крім того, цим транспортом окупанти вивозили руду та українське зерно.

Також загарбники влаштували у тимчасово окупованому Мелітополі медичний експеримент на виживання, пов'язаний з крайньою нестачею лікарів.

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