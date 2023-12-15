Потяг вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.

15 грудня у Мелітополі Рух Опору підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що у зворотному шляху цей потяг вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку, проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно.

"У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначили, що окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

Російська окупація: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької області зростає кількість мігрантів з Центральної Азії та Північного Кавказу. Лише у Маріуполь вже завезли більше 30 тисяч мігрантів.

У Центрі нацспротиву зазначали, що таким чином російсьі загарбники намагаються змінювати демографічній склад тимчасово окупованих територій.

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