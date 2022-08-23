Людей, які в'їжджають на тимчасово окуповані території Запорізької області, росіяни записують як "біженців".

Російські окупанти побічно заявили про "незалежність" Запорізької області. Рашисти почали вважати українців, які в'їжджають на тимчасово окуповані території, "біженцями".

Про це повідомляється в новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так званий "глава" окупаційної влади Євген Балицький підписав наказ, згідно з яким громадяни України, які прибувають в окуповану Запорізьку область, визнаються "особами, які шукають тимчасовий притулок, на підставі російського законодавства".

"Наказ вимагає реєстрації громадян України і Росії за місцем їх проживання або місця прибуття в окупованих Росією частинах Запорізької області і вимагає видачі тимчасових посвідчень особи всім "особам без громадянства". Українці і росіяни можуть зареєструватися, якщо вони представлять докази своєї заяви про тимчасовий притулок. Цей указ має різні наслідки як для міжнародного права, так і для внутрішньоросійського права. Міжнародне право свідчить, що біженець — це особа з-за меж країни (або особа без громадянства), яка шукає "тимчасовий притулок" в іншій країні, щоб уникнути переслідування", - повідомили експерти ISW.

Таким чином Росія намагається ідентифікувати українців, які в'їжджають на тимчасово окуповані території Запорізької області, як "біженців", які нібито рятуються від переслідувань. На думку фахівців, наказ Балицького торкнеться громадян України, які прямують в окуповану Херсонську область через пункт пропуску у Василівці Запорізької області.

"Наказ також де-факто ідентифікує Україну як окрему країну від Запорізької області, як це визначено окупаційною владою. Зараховуючи всіх українців до біженців, російська окупаційна влада створює нову правову категорію, яка може мати свої обмеження. Російська окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на окуповані території після евакуації з них", - додали експерти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ISW розсекретили, скільки окупантам обіцяють за вступ до"добробатів".

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