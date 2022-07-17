Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Російські окупанти обстріляли території трьох громад на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"О тринадцятій годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді. Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді", - зазначив він.

Близько 20:30 розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 "приходів".

"Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства", - повідомив Живицький.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області з території Росії. Двічі Сумщину атакували ворожі вертольоти: один із них дві запускав ракети в напрямку Білопільської громади, інший тричі - по території Миропільської громади.

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