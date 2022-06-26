Водночас росіяни провалили спроби пройти на південний схід від Ізюму в бік Слов'янська.

Російські окупаційні війська просунулися на північ і південний схід від Бахмута на Донеччині, але провалили спроби пройти на південний схід від Ізюму в бік Слов'янська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

25 червня окупанти поступово просувалися на схід від Бахмута. Йдеться про невстановлені підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, які вели бої в районі Покровського та Пилипчатиного в межах 15 км на північний схід від міста.

Росіяни просунулися на один кілометр в районі селища Роти та села Вершини, розташованих за 10 км на південний схід від Бахмута. У "ДНР" заявили, що нібитл "взяли під контроль" село Кодема за 15 км на південний схід від Бахмута.

Водночас загарбники провели серію невдалих штурмових операцій на північ від Донецька. Вони також вели бої в районі Ясинуватої, Костянтинівки, Василівки, Ню-Йорка, Мар'їнки та Кам'янки, але не досягли успіхів у цих районах.

Вздовж Південної осі війська РФ зосередилися на захисті своїх окупованих рубежів і проведенні локальних атак з метою повернути втрачені позиції.

За повідомлення Генштабу ЗСУ, невстановлена тактична група російської роти безуспішно намагалася відновити втрачені позиції у Потьомкиному з боку Високопілля на півночі Херсонської області. В ОК "Південь" додали, що це вже друга така спроба повторно окупувати село.

У Запорізькій області окупанти оборонялися та намагалися атакувати позиції захисників України в Гуляйполі.

У Дніпропетровській області РФ посилила артилерійські удари вздовж лінії фронту в бік Кривого Рогу у відповідь на просування українських військ углиб Херсонщини.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти досягли околиць Лисичанська і ведуть там бої.

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