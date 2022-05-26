Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку, куди найчастіше прилітають ракети, випущені літаками окупантів з території РФ.

Тактична авіація російських окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України. Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії. Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

"Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах", - додали в командуванні.

Нагадаємо, на Донеччині за добу російські окупанти обстріляли з танків та "Градів" 12 населених пунктів, є загиблі та поранені.

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