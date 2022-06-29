Деякі підрозділи армії РФ, виведені з нашої землі для відновлення боєздатності, не можуть своєчасно доукомплектувати, зазначили у Генштабі нашої армії.

У РФ військових, які звільняються і відмовляються брати участь у війні проти України, намагаються притягти до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

Як зазначається, окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України.

"Особовий склад, що відмовився від участі у війні, звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Ворог обстрілював військові та цивільні об'єкти, було багато жертв. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивникам. Станом на 29 червня на нашій території вже ліквідовано 35 тис. 450 супротивників та багато ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: