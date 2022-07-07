На місці події триває пожежа та детонація ворожих боєприпасів.

Наші військові продовжують "кошмарити" росіян в тимчасово окупованій Чорнобаївці на Херсонщині. Внаслідок вже ювілейного 25-го удару противник втратив власну техніку та боєприпаси.

Про це у себе в Facebook повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно оминути. Чорнобаївка. 25. Вогневе ураження по скупченню техніки – о 14:23 – написав Арестович.

Та додав, що станом на 15:37 в Чорнобаївці ще тривала детонація боєкомплектів.

Феномен Чорнобаївки: що треба знати

Російські окупанти використовують військовий аеродром в районі населеного пункту Чорнобаївка як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Донині він 24-ти рази ставав мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії-генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Раніше УНІАН розповідав, що в окупантів вже сформувалася паніка від однієї лише згадки про Чорнобаївку. Щоб змусити військових йти на фронт, російські командири змушені вдаватися до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати.

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