Запорізька АЕС неодноразово піддавалася обстрілу з боку російських окупантів. Зокрема, під вогнем опинився унікальний центр підготовки фахівців-атомників Запорізької АЕС.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

Відомство показало фотографії будівлі-зараз воно практично повністю розбите. Три верхні поверхи п'ятиповерхової будівлі знищив вогонь.

"Центр будувався не тільки силами України, але за підтримки Європейського Союзу. Зараз тут руїни", - написали в"Енергоатомі".

Нагадаємо, у Маріуполі з-під завалів драматичного театру продовжують рятувати людей. На момент бомбардування в театрі перебувало до тисячі осіб.

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