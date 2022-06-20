ДБР заочно повідомило про підозру у державній зраді цим правоохоронцям.

У Бердянську Запорізької області шестеро правоохоронців перейшли на бік російських окупантів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Facebook.

Співробітники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді цим правоохоронцям.

Встановлено, що чоловіки за власним бажанням почали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

"Державне бюро розслідувань в чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині піймали зрадника, який хотів вступити у ЗСУ та перейти до бік ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: