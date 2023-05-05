Він зазначає, що гауляйтер захопленої частини Запорізької області Балицький видав указ, яким на три місяці розпорядився виключити з продажу все, окрім пива.

Російські окупанти так бояться контрнаступу Збройних сил України, що заборонили продаж міцного алкоголю.

"Рашисти на окупованих територіях так бояться контрнаступу, що від сьогодні заборонили продаж міцного алкоголю. Бо битву за ТОТ можна і пропити", - написав у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький "видав аж цілий указ, яким на три місяці розпорядився виключити з продажу все, окрім пива". При цьому, зауважив Федоров, підприємцям, які продаватимуть спиртне, погрожують шаленими штрафами.

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"Насправді ж, окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на ТОТ вже більше, ніж цивільних. Бо ж "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва", - написав міський голова.

Утім, зазначає Федоров, "сухий закон рашистам навряд чи допоможе".

"Хіба що контрнаступ не просплять", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Сили оборони України готуються до контрнаступу. Інформацію про початок масштабної операції Генштаб, зі зрозумілих причин, тримає у секреті, даючи росіянам простір для припущень і домислів.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент України Володимир Зеленський зазначив, що "не думає про те, що у контрнаступу ЗСУ може не бути успіху".

"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум - наші війська, наше суспільство, яке підтримує і працює з армією, наші підприємці, - всі думають, як посилити нашу армію. Ми справді готуємось до контрнаступу", - наголосив він.

Воднчоас CNN писав про неготовність Росії до контрнаступу ЗСУ.

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