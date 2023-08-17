Ворог застосував артилерію, аби вбити кількох мешканців села.

В результаті удару РФ по Межівській громаді на Дніпропетровщині загинув 18-річний хлопець, ще четверо людей поранені, серед них дворічна дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - зазначив Лисак.

За його інформацією, ще четверо людей постраждали.

Відео дня

"Серед них дитина. Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно", - повідомив голова ОВА.

За інформацією Лисака, атака сталася по обіді і нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.

Оновлено: Згодом Лисак оприлюднив оновлену інформацію про наслідки обстрілу Межівської громади, зазначивши, що число постраждалих зросло.

"1 загиблий та 6 поранених. Такий результат ворожої атаки на Межівську громаду Синельниківського району. А ще є чимало руйнувань. Здійнялося три пожежі, які рятувальники вже приборкали. Понівечені 49 приватних осель. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад. Побиті авто", – написав він.

Також Лисак повідомив, що неспокійно було сьогодні і на Нікопольщині – по району ворог бив тричі. З важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду.

"Постраждав 63-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували", – зазначив він.

За інформацією Лисака, на Нікопольщині пошкоджені кафе, 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, авто та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.

Обстріли Дніпропетровщини

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 4:20 російські окупанти під час масованого ракетного обстрілу України поцілили по промисловому підприємству, пошкодили водний спортивний обʼєкт у Дніпрі.

Як повідомило МВС, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки є постраждалі. Також постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено водний-спортивний обʼєкт: розбиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна приміщення.

На промисловому підприємстві були поранені 2 людини.

Ворог продовжив гатити по Дніпропетровщині вдень. Так, тричі за день окупаційна армія накривала Нікопольщину артилерійським вогнем. Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По ним ворог поцілив 10-ма снарядами.

Загиблих та постраждалих немає.

Вас також можуть зацікавити новини: