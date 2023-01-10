Зловмисник збирав та передавав інформацію через Telegram.

На Дніпропетровщині викрито інформатора російських окупантів. Він збирав та передавав точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони в області.

Прес-служба Офісу генерального прокурора повідомляє, що за даними слідства, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну водій одного з приватних підприємств м.Дніпро добровільно погодився на співпрацю зі співробітником головного управління генштабу ЗС РФ.

"На виконання завдань російського куратора чоловік збирав та передавав через Telegram точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Інформатора затримали під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. В нього вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зрадники та колаборанти в Україні

Нещодавно на Чернігівщині СБУ викрила зрадника, який працював на білоруські спецслужби. Зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області. Окрім цього, у Львові затримали російського агента, який збирав дані для наступних ракетних атак.

Зрадника також затримали у Києві. Чоловік став директором підприємства, яке було створено окупаційною владою на Луганщині. А у Херсоні оголошена у розшук колаборантка з’явилась "з повинною".

Вас також можуть зацікавити новини: