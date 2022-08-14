Жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, просять перебувати в укриттях.

Російські окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - зазначив він.

Голова районної військової адміністрації також закликав жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.

Як раніше повідомляв УНАН, Нікополь та інші райони Дніпропетровської області майже щодня потерпають від обстрілів російських окупантів.

Так, в ніч проти 12 серпня російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. Постраждали троє людей, двоє з них – у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик.

В ніч на 13 серпня ворог випустив по Нікополю 30 реактивних снарядів з "Градів". У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

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