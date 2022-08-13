У місті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Вночі ворог випустив по Нікополю 30 реактивних снарядів з "Градів".

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч знову під ворожим вогнем. Російська армія ударила по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв з "Градів". Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів. У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - повідомив він.

Тим часом, за словами Резніченка, по Криворізькому районі ворог ударив з "Ураганів". Поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Як раніше повідомляв УНАН, Нікополь та інші райони Дніпропетровської області майже кожен день страждають від обстрілів російських окупантів. Так, в ніч проти 12 серпня російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. Постраждали троє людей, двоє з них – у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик.

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