Вдалося вивезти одну людину з Лисичанська і ще 42 людини з Сєвєродонецька, 11 - з Рубіжного, 14 - з Кремінної і шістьох - з Попасної.

Російські окупанти відкрили вогонь по центру Лисичанська і зірвали евакуацію з міста.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

"Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звичайно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуація була фактично зірвана, тому що вдалося вивезти тільки одну людину", - зазначив він.

За словами Гайдая, вдалося вивезти ще 42 людини з Сєвєродонецька, 11 – з Рубіжного, 14 – з Кремінної і шістьох – з Попасної.

"У новому місці збору по вул .Щербакова, 1 в Попасній, організовано сховище на час обстрілів і харчування", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти проводять посилену "зачистку" чоловіків.

Вас також можуть зацікавити новини: