Російські окупанти відкрили вогонь по центру Лисичанська і зірвали евакуацію з міста.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.
"Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звичайно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуація була фактично зірвана, тому що вдалося вивезти тільки одну людину", - зазначив він.
За словами Гайдая, вдалося вивезти ще 42 людини з Сєвєродонецька, 11 – з Рубіжного, 14 – з Кремінної і шістьох – з Попасної.
"У новому місці збору по вул .Щербакова, 1 в Попасній, організовано сховище на час обстрілів і харчування", - додав він.
Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти проводять посилену "зачистку" чоловіків.