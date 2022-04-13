За його словами, представники ОПЗЖ коригували ворожий вогонь окупантів, яким системно знищувалася уся критична інфраструктура міста.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголошує, що ситуація у Маріуполі – складна, але місто залишається українським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойченко сказав під час онлайн-брифінгу у львівському медіацентрі "Україна".

"Ситуація була, є і залишається складною. Але ключове, що місто залишається українським. Наші герої-захисники сьогодні борються, тримаються мужньо, захищають не тільки наш Маріуполь, а захищають наше майбутнє, захищають нашу державу Україну, щоб ми всі розуміли", - сказав він.

"На жаль, це дуже важко. Чому? Тому що ворожі сили у декілька разів перевищують сьогодні тих хлопців, які боронять сьогодні наші кордони. Дуже важко триматися... Але вони тримаються і ключове, що місто залишається українським", - додав Бойченко.

Мер зазначив, що ситуація також складна з точки зору гуманітарної проблеми, яку створили окупанти з РФ разом з колаборантами з фракції "Опозиційна платформа – За життя" у міській раді Маріуполя.

За його словами, представники ОПЗЖ коригували вогонь окупантів, яким системно знищувалася уся критична інфраструктура міста.

"Ми залишилися без електропостачання, без води, без зв'язку", - сказав Бойченко.

Мер додав, що евакуація місцевих жителів розпочиналася з перших днів війни, але російські окупанти не мали мети випускати жодного маріупольця з міста.

"Вони коригували вогонь по наших локаціях, де ми планували цю евакуацію", - сказав Бойченко.

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