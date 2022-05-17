Під час авіаудару по Драматичному театру у Маріуполі загинули щонайменше 300 осіб, проте у РФ стверджують лише про 12 загиблих.

Росія знову хоче приховати свої воєнні злочини, окупанти намагаються приховати кількість жертв у маріупольскому Драмтеатрі, куди 16 березня вони скинули бомбу. Рашисти не залучають мешканців міста до розбору завалів.

Про це у Telegram повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що вже стає зрозумілим, чому маріупольців не залучають до розборів завалів Драматичного театру та пологового будинку. Окупанти не хочуть, аби місцеві бачили реальну кількість жертв.

МНС так званої самопроголошеної "ДНР" посилається на звіти МНС РФ та повідомляє, що у Драмтеатрі нібито загинуло усього 12 осіб.

"Навіть по мінімальному сценарію там загинуло понад 300. Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Скриті під номерами в безіменних братських могилах Мангуша. Лють. Просто лють", - додав Андрющенко.

Рашисти скинули бомбу на Драмтеатр в Маріуполі: що відомо

16 березня російські війська скинули бомбу на будівлю Драмтеатру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через тривалий обстріл довгий час не було інформації про постраждалих.

Станом на 25 березня стало відомо, що у будівлі театру могли загинути близько 300 осіб. Мешканка Маріуполя, яка пережила бомбардування Драмтеатру і йшла пішки до Бердянська, розповіла, що під час трагедії вона втратила бабусю і собак.

Нині приблизну кількість жертв бомбардування театру встановити неможливо. Окупанти вже проводять його "зачистку" від тіл мирних жителів.

За інформацією Associated Press, в результаті авіаудару рашистів по Драмтеатру загинули 600 осіб.