Російський корабель у морі біля ПБК / фото Крим.Реалії

Біля південного берега Криму зранку 21 серпня були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомиляє Крим.Реалії.

Зазначається, що три з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Біля мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проекту 21631 Буян-М: на Чорноморському флоті РФ є чотири таких МРК.

На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проєкту 11356Р "Буревісник" (у складі Чорноморського флоту Росії таких три фрегати), а на траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.

Також вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков": у складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі такого проекту.

Біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.

Зазначається, що фрегати і малі ракетні кораблі проекту 21631 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" (по вісім ракет).

Як повідомляв УНІАН, у Чорному та Середземному морях російські військові утримують 10 носіїв крилатих ракет "Калібр".

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