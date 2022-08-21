Пообіді в морі біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.

Біля південного берега Криму зранку 21 серпня були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомиляє Крим.Реалії.

Зазначається, що три з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Біля мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проекту 21631 Буян-М: на Чорноморському флоті РФ є чотири таких МРК.

На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проєкту 11356Р "Буревісник" (у складі Чорноморського флоту Росії таких три фрегати), а на траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.

Також вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков": у складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі такого проекту.

Біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.

Зазначається, що фрегати і малі ракетні кораблі проекту 21631 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" (по вісім ракет).

Як повідомляв УНІАН, у Чорному та Середземному морях російські військові утримують 10 носіїв крилатих ракет "Калібр".

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