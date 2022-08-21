Біля південного берега Криму зранку 21 серпня були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомиляє Крим.Реалії.
Зазначається, що три з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Біля мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проекту 21631 Буян-М: на Чорноморському флоті РФ є чотири таких МРК.
На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проєкту 11356Р "Буревісник" (у складі Чорноморського флоту Росії таких три фрегати), а на траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.
Також вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков": у складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі такого проекту.
Біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.
Зазначається, що фрегати і малі ракетні кораблі проекту 21631 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" (по вісім ракет).
Як повідомляв УНІАН, у Чорному та Середземному морях російські військові утримують 10 носіїв крилатих ракет "Калібр".